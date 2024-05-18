Глава совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Крыльями»

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ, в котором бело-голубые разгромили «Крылья Советов» со счётом 4:1.
«Сегодня мы выиграли при аншлаге, при огромных ожиданиях, при достаточно непростом для нас сценарии игры. Но мы сделали то, что промежуточно от нас ожидалось. Остался один шаг», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.
- 18 мая 2024
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:54
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:31
-
16:29
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:50
-
15:46
-
15:39
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:22
-
15:17
-
15:14
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:44
-
14:40
-
14:32