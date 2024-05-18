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Глава совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Крыльями»

Глава совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Крыльями»
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ, в котором бело-голубые разгромили «Крылья Советов» со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

«Сегодня мы выиграли при аншлаге, при огромных ожиданиях, при достаточно непростом для нас сценарии игры. Но мы сделали то, что промежуточно от нас ожидалось. Остался один шаг», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.

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