Глава совдира «Динамо» не стал комментировать слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отказался комментировать слухи об интересе мадридского «Атлетико» к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину.

— Видели новость про Тюкавина и «Атлетико»?

— Читал.

— В этом есть правда?

— Я не готов комментировать всё, что появляется и будет появляться. Сейчас новостная лента устроена таким образом, что любой молодой человек или девушка может что-то написать, а потом это завирусится. А нам потом приходится всякую ерунду комментировать, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами.

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