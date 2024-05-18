Гафин: у «Динамо» не первый матч качели-карусели, но нет ощущения плохой игры

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ, в котором бело-голубые разгромили «Крылья Советов» со счётом 4:1.

«У нас уже не первый матч, когда происходят качели, карусели и так далее. Эмоции как всегда — подскочил пять раз. Ощущения, что игра была плохой — нет», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.

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