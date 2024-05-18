Условия, при которых «Динамо» станет чемпионом России за тур до конца сезона

После победы в домашнем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 в матче с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 4:1 московское «Динамо» сохранит за собой первое место в турнирной таблице РПЛ за тур до конца сезона.

На счету бело-голубых, таким образом, стало 56 очков. У ближайших преследователей динамовцев, а именно — у находящегося на второй строчке санкт-петербургского «Зенита», уступившего в матче 28-го тура московскому ЦСКА (0:1), в активе 51 очко и матч в запасе, а «Краснодар», замыкающий тройку лучших и тоже проигравший свой матч 28-го тура московскому «Спартаку» (0:1), набрал 50 очков и тоже имеет матч в запасе.

Для того чтобы сохранить первое место и завоевать титул чемпиона страны, динамовцам достаточно набрать одно очко (сыграв вничью), в матче с «Краснодаром» в последнем туре РПЛ.

Бело-голубые могут стать досрочными чемпионами перед последним туром при условии, что «Зенит» и «Краснодар потеряют очки в своих матчах. «Зенит» встретится с «Ахматом», а «Краснодар» — с «Сочи».

Именно при таких раскладах московское «Динамо» сохранит лидирующее место и завоюет чемпионство в РПЛ.