Анчелотти ответил на вопрос о будущем Крооса и Модрича в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно будущего полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича в клубе.

«Я всегда настроен оптимистично. То, о чём вы сейчас говорите, — это второстепенные темы. Мы сосредоточены на матчах, а о будущем поговорим после финала [Лиги чемпионов].

Проблемы с Модричем? У меня никогда не было проблем с игроками. Он выдающаяся личность. У нас с ним никогда не будет проблем, потому что мы очень уважаем друг друга», — приводит слова Анчелотти Marca.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что оба футболиста близки к пролонгации своих трудовых соглашений ещё на сезон. При этом подчёркивалось, что хорватский полузащитник уже отклонил два выгодных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале».

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