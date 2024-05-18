Антон Шунин: буду болеть за «Ахмат» в матче с «Зенитом»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался по поводу того, будет ли он болеть за «Ахмат», с которым в 29-м туре предстоит сыграть «Зениту».
— Будете болеть за «Ахмат»?
— Да, конечно, — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.
В следующем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Эта встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
Напомним, матч «Ахмат» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.