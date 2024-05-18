Ройс забил 100-й гол на домашнем стадионе «Боруссии» в последней игре за клуб в Бундеслиге
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс забил свой 100-й гол в домашних матчах «шмелей» в игре 34-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом». Отметим, что эта последняя встреча в составе «Боруссии» в чемпионате для Ройса, так как ранее стало известно, что 34-летний игрок покинет клуб на правах свободного агента этим летом. Встреча проходит в эти минуты. «Боруссия» выигрывает со счётом 2:0.
Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Дармштадт 98
Дармштадт
1:0 Матсен – 30' 2:0 Ройс – 38' 3:0 Брандт – 72' 4:0 Мален – 88'
Также отметим, что этот гол стал для Ройса 300-м результативным действием в составе дортмундцев.
Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени.
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