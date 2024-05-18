Ройс забил 100-й гол на домашнем стадионе «Боруссии» в последней игре за клуб в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс забил свой 100-й гол в домашних матчах «шмелей» в игре 34-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом». Отметим, что эта последняя встреча в составе «Боруссии» в чемпионате для Ройса, так как ранее стало известно, что 34-летний игрок покинет клуб на правах свободного агента этим летом. Встреча проходит в эти минуты. «Боруссия» выигрывает со счётом 2:0.

Также отметим, что этот гол стал для Ройса 300-м результативным действием в составе дортмундцев.

Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени.

Видео: Звёздные «ветераны» Евро-2024: