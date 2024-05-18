«Енисей» обыграл «Черноморец» в матче 33-го тура Первой лиги

Сегодня, 18 мая, состоялся матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором сыграли новороссийский «Черноморец» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе красноярцев голы забили Херман Феррейра и Валерий Кичин, который реализовал пенальти.

После этой победы команда Андрея Тихонова с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» с 35 очками располагается на 14-м месте.

Напомним, в первом круге команды уже играли между собой. Это произошло 23 сентября 2023 года. Тогда «Черноморец» потерпел поражение в гостях со счётом 1:3.