Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Енисей» обыграл «Черноморец» в матче 33-го тура Первой лиги

«Енисей» обыграл «Черноморец» в матче 33-го тура Первой лиги
Комментарии

Сегодня, 18 мая, состоялся матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором сыграли новороссийский «Черноморец» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2024, суббота. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Феррейра – 27'     0:2 Кичин – 43'    

В составе красноярцев голы забили Херман Феррейра и Валерий Кичин, который реализовал пенальти.

После этой победы команда Андрея Тихонова с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» с 35 очками располагается на 14-м месте.

Напомним, в первом круге команды уже играли между собой. Это произошло 23 сентября 2023 года. Тогда «Черноморец» потерпел поражение в гостях со счётом 1:3.

Таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android