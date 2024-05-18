«Енисей» обыграл «Черноморец» в матче 33-го тура Первой лиги
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Сегодня, 18 мая, состоялся матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором сыграли новороссийский «Черноморец» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2024, суббота. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Феррейра – 27' 0:2 Кичин – 43'
В составе красноярцев голы забили Херман Феррейра и Валерий Кичин, который реализовал пенальти.
После этой победы команда Андрея Тихонова с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» с 35 очками располагается на 14-м месте.
Напомним, в первом круге команды уже играли между собой. Это произошло 23 сентября 2023 года. Тогда «Черноморец» потерпел поражение в гостях со счётом 1:3.
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