Игорь Колыванов: были мурашки до третьего гола «Динамо» в ворота «Крыльев»

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (4:1).

«Хочется поздравить болельщиков «Динамо» с этой победой. Эмоции зашкаливают! «Крылышки» очень непростой соперник: здорово контролируют мяч, убегают в контратаку, и против них сложно играть. «Динамо» сыграло достаточно уверенно, не дали в концовке раскрыться потенциалу «Крыльев Советов».

Были мурашки до третьего мяча «Динамо». Понравилось, что динамовцы потихоньку наращивали давление и создавали моменты. В конечном итоге они заслуженно победили. Это был матч за первое место. Понятно, что играть с «Краснодаром», но непросто выходить в такой игре, где на кону практически всё.

Первые 10 минут «Крылья» смотрелись симпатичнее. Видно, что «Динамо» поначалу немного нервничало. Но потом вошли в своё русло и начали разыгрывать красивые комбинации. Хорошо, что сегодня не довели матч до нервов в концовке», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Зенит», идущий вторым, набрал 51 очко в 28 играх. «Краснодар» с 50 очками находится на третьем месте.