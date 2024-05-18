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Игорь Колыванов: были мурашки до третьего гола «Динамо» в ворота «Крыльев»

Игорь Колыванов: были мурашки до третьего гола «Динамо» в ворота «Крыльев»
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Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

«Хочется поздравить болельщиков «Динамо» с этой победой. Эмоции зашкаливают! «Крылышки» очень непростой соперник: здорово контролируют мяч, убегают в контратаку, и против них сложно играть. «Динамо» сыграло достаточно уверенно, не дали в концовке раскрыться потенциалу «Крыльев Советов».

Были мурашки до третьего мяча «Динамо». Понравилось, что динамовцы потихоньку наращивали давление и создавали моменты. В конечном итоге они заслуженно победили. Это был матч за первое место. Понятно, что играть с «Краснодаром», но непросто выходить в такой игре, где на кону практически всё.

Первые 10 минут «Крылья» смотрелись симпатичнее. Видно, что «Динамо» поначалу немного нервничало. Но потом вошли в своё русло и начали разыгрывать красивые комбинации. Хорошо, что сегодня не довели матч до нервов в концовке», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Зенит», идущий вторым, набрал 51 очко в 28 играх. «Краснодар» с 50 очками находится на третьем месте.

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