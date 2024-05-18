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Источник: Джикия с высокой вероятностью выйдет на поле с первых минут на матч с «Рубином»

Источник: Джикия с высокой вероятностью выйдет на поле с первых минут на матч с «Рубином»
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Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия, об уходе которого из московского клуба по окончании нынешнего сезона стало известно сегодня, 18 мая, вероятнее всего, выйдет в стартовом составе команды на игру 29-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Об этом сообщил «Матч ТВ».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, другой игрок обороны «Спартака» Никита Чернов получил на тренировке рассечение головы, из-за которого ему наложили швы. Поэтому существует высокая вероятность, что в стартовом составе команды на матч с «Рубином» выйдет Георгий Джикия.

Напомним, московский «Спартак» и казанский «Рубин» встретятся в столице 19 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

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