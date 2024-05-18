Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал поражение от «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от московского «Динамо» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в субботу в Москве. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу бело‑голубых.

«Сказал ребятам, что было неплохое качество игры с нашей стороны. Понимали, с какой командой играли, каким‑то образом адаптировались под неё и выбрали достаточно рациональную тактику, которая давала нам хорошие шансы зацепиться за что‑то, но пропустили… Фактически это было три стандартных поражения, которые решили исход встречи в пользу «Динамо». Знаем, что у нас маленькая команда, мы готовились, но всё равно допустили некоторые ошибки, в том числе и индивидуальные», – сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.