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Бителло целовал эмблему, Тюкавину вручали награду. Яркие фото победы «Динамо»

Бителло целовал эмблему, Тюкавину вручали награду. Яркие фото победы «Динамо»
«Динамо» — «Крылья Советов»
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18 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Марцела Лички.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Для того чтобы сохранить первое место и завоевать титул чемпиона страны, динамовцам достаточно набрать одно очко (сыграв вничью) в матче с «Краснодаром» в последнем туре РПЛ.

Бело-голубые могут стать досрочными чемпионами перед последним туром при условии, что «Зенит» и «Краснодар» потеряют очки в своих матчах. «Зенит» встретится с «Ахматом», а «Краснодар» — с «Сочи».

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