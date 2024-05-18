«Байер» обыграл «Аугсбург» и завершил сезон с 17-очковым отрывом от второго места

Завершился матч 34-го тура Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Аугсбург». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком (Фрайбург-им-Брайсгау). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 12-й минуте. Отличился нигерийский нападающий «Байера» Виктор Бонифасе. На 27-й минуте полузащитник Роберт Андрих удвоил преимущество леверкузенцев. На 62-й минуте игрок «Аугсбурга» Мерт Кёмюр отыграл один мяч.

После этой победы в активе «Байера» стало 90 очков. Подопечные Хаби Алонсо с 17-очковым отрывом заняли первое место в турнирной таблице чемпионата. «Аугсбург» с 39 очками завершил сезон на 11-м месте.