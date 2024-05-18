«Локомотив» — «Факел»: хозяева поля удвоили своё преимущество

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
На 53-й минуте Тимур Сулейманов удвоил преимущество «Локомотива».
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Факел» и «Локомотив» сыграли со счётом 1:4.
После 28 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 47 очка и занимает четвёртое место. «Факел» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке.
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