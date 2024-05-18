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«Унион» обыграл «Фрайбург», «Вердер» разгромил «Бохум» в матчах последнего тура Бундеслиги

«Унион» обыграл «Фрайбург», «Вердер» разгромил «Бохум» в матчах последнего тура Бундеслиги
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Закончился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились берлинский «Унион» и «Фрайбург». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Кристиан Дингерт. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Холлербах – 68'     1:1 Доан – 85'     2:1 Хаберер – 90+2'    

«Унион» открыл счёт на 68-й минуте усилиями нападающего Бенедикта Холлербаха. Несмотря на то что «Фрайбургу» удалось сравнять счёт на 85-й минуте после гола форварда Рицу Доана, берлинская команда на пятой компенсированной минуте игры вырвала победу.

Таким образом, «Унион» спасся от прямого вылета во Вторую Бундеслигу, набрав 33 очка по итогам сезона немецкой Бундеслиги. Берлинцы финишировали на 15-м месте. «Фрайбург» финишировал на 10-м месте, набрав 42 очка.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
4 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Динкчи – 16'     2:0 Динкчи – 22'     3:0 Сесса – 36'     3:1 Тиггес – 64'     4:1 Бесте – 78'    

В другом матче заключительного тура сезона-2023/2024 немецкой Бундеслиги встречались «Хайденхайм» и «Кёльн». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

Дублём у хозяев отметился нападающий Эрен Динкчи, по одному мячу забили Кевин Сесса и Ян-Никлас Бесте. «Кёльн» смог ответить только точным ударом Штеффена Тиггеса.

Тем самым «Хайденхайм» завершил сезон на восьмом месте, имея в активе 42 очка. «Кёльн» вылетел во Вторую Бундеслигу с 27 очками, заняв предпоследнее, 17-е место.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 3
Майнц
Майнц
1:0 Паредес – 18'     1:1 Груда – 24'     1:2 ван ден Берг – 72'     1:3 Буркардт – 85'    

В ещё одной игре заключительного тура сезона-2023/2024 немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» оказался сильнее «Майнца», финишировав с 37 очками на 12 месте в итоговой турнирной таблице. «Майнц» завершил сезон, находясь на строчке ниже, набрав 35 очков.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
4 : 1
Бохум
Бохум
1:0 Фридль – 6'     2:0 Юнг – 78'     3:0 Стаге – 80'     3:1 Антви-Адджей – 85'     4:1 Шмид – 87'    

В другой встрече заключительного тура сезона-2023/2024 немецкой Бундеслиги «Вердер» одержал разгромную победу над «Бохумом» со счётом 4:1.

Клуб из Бремена по итогам сезона находится девятом месте, набрав 42 очка. «Бохум» обеспечил себе место в переходном матче за сохранение прописки в немецкой Бундеслиги, финишировав на 16 месте. Команда имеет в своём активе 33 очка.

Итоговая турнирная таблица Бундеслиги
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