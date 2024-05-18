«Унион» обыграл «Фрайбург», «Вердер» разгромил «Бохум» в матчах последнего тура Бундеслиги

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Закончился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились берлинский «Унион» и «Фрайбург». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Кристиан Дингерт. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

«Унион» открыл счёт на 68-й минуте усилиями нападающего Бенедикта Холлербаха. Несмотря на то что «Фрайбургу» удалось сравнять счёт на 85-й минуте после гола форварда Рицу Доана, берлинская команда на пятой компенсированной минуте игры вырвала победу.

Таким образом, «Унион» спасся от прямого вылета во Вторую Бундеслигу, набрав 33 очка по итогам сезона немецкой Бундеслиги. Берлинцы финишировали на 15-м месте. «Фрайбург» финишировал на 10-м месте, набрав 42 очка.

В другом матче заключительного тура сезона-2023/2024 немецкой Бундеслиги встречались «Хайденхайм» и «Кёльн». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

Дублём у хозяев отметился нападающий Эрен Динкчи, по одному мячу забили Кевин Сесса и Ян-Никлас Бесте. «Кёльн» смог ответить только точным ударом Штеффена Тиггеса.

Тем самым «Хайденхайм» завершил сезон на восьмом месте, имея в активе 42 очка. «Кёльн» вылетел во Вторую Бундеслигу с 27 очками, заняв предпоследнее, 17-е место.

В ещё одной игре заключительного тура сезона-2023/2024 немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» оказался сильнее «Майнца», финишировав с 37 очками на 12 месте в итоговой турнирной таблице. «Майнц» завершил сезон, находясь на строчке ниже, набрав 35 очков.

В другой встрече заключительного тура сезона-2023/2024 немецкой Бундеслиги «Вердер» одержал разгромную победу над «Бохумом» со счётом 4:1.

Клуб из Бремена по итогам сезона находится девятом месте, набрав 42 очка. «Бохум» обеспечил себе место в переходном матче за сохранение прописки в немецкой Бундеслиги, финишировав на 16 месте. Команда имеет в своём активе 33 очка.