«Штутгарт» разгромил «Боруссию» М и занял второе место по итогам сезона в Бундеслиге

18 мая состоялся матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Игра прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе хозяев дубль на свой счёт записал Серу Гирасси, также забили Чон У Ён и Силас Катомпа Мвумпа.

Благодаря данному результату «Штутгарт» заработал 73 очка и сумел занять второе место по итогам сезона в чемпионате Германии. Клуб из Мёнхенгладбаха с 34 очками остался 14-м.

В параллельной игре 34-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Игра также началась в 16:30 по московскому времени. Она проходила во Франкфурте. Матч закончился со счётом 2:2.