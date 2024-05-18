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«Штутгарт» разгромил «Боруссию» М и занял второе место по итогам сезона в Бундеслиге

«Штутгарт» разгромил «Боруссию» М и занял второе место по итогам сезона в Бундеслиге
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18 мая состоялся матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Игра прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
4 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Гирасси – 23'     2:0 Гирасси – 31'     3:0 Ён – 75'     4:0 Катомпа Мвумпа – 83'    

В составе хозяев дубль на свой счёт записал Серу Гирасси, также забили Чон У Ён и Силас Катомпа Мвумпа.

Благодаря данному результату «Штутгарт» заработал 73 очка и сумел занять второе место по итогам сезона в чемпионате Германии. Клуб из Мёнхенгладбаха с 34 очками остался 14-м.

В параллельной игре 34-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Игра также началась в 16:30 по московскому времени. Она проходила во Франкфурте. Матч закончился со счётом 2:2.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Симонс – 42'     0:2 Шешко – 46'     1:2 Экитике – 60'     2:2 Мармуш – 77'    
Турнирная таблица Бундеслиги
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