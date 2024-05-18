«Локомотив» одержал третью сухую победу подряд в РПЛ

Сегодняшняя победа московского «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России над воронежским «Факелом» стала третьей подряд выигранной встречей в Российской Премьер-Лиге для железнодорожников без пропущенных мячей. Ранее подопечные Михаила Галактионова обыграли «Оренбург» (2:0) и «Ростов» (1:0).

После 29 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке.

Напомним, «Локомотив» и «Факел» играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 2:0. Дубль в составе железнодорожников оформил нападающий Тимур Сулейманов.