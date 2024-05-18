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«Локомотив» одержал третью сухую победу подряд в РПЛ

«Локомотив» одержал третью сухую победу подряд в РПЛ
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Сегодняшняя победа московского «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России над воронежским «Факелом» стала третьей подряд выигранной встречей в Российской Премьер-Лиге для железнодорожников без пропущенных мячей. Ранее подопечные Михаила Галактионова обыграли «Оренбург» (2:0) и «Ростов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Сулейманов – 11'     2:0 Сулейманов – 53'    

После 29 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке.

Напомним, «Локомотив» и «Факел» играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 2:0. Дубль в составе железнодорожников оформил нападающий Тимур Сулейманов.

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