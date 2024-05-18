Итоговая турнирная таблица Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 18 мая, прошли матчи заключительного тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024.

По итогам сезона чемпионом нынешнего сезона немецкой Бундеслиги стал леверкузенский «Байер», набравший 90 очков. Второе место занял «Штутгарт» с 73 очками. «Бавария», набрав 72 очка, расположилась на третьем месте.

Чуть ниже расположились: «Лейпциг» на четвёртой строчке (65 очков) и «Боруссия Д» (63 очка) на пятом месте. Оба клуба смогли получить дополнительные места в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Место в Лиге Европы приобрёл «Айнтрахт», набравший 47 очков и оказавшийся на шестой строчке. На седьмой позиции, позволяющей попасть в плей-офф Лиги конференции, финишировал «Хоффенхайм», имея в активе 46 очков.

«Дармштадт 98» набрал 17 очков и вылетел во Вторую Бундеслигу, расположившись на последнем месте в турнирной таблице. Прописку в лиге не сохранил также «Кёльн», который с 27 очками финишировал предпоследним. 16-е место с 33 очками занял «Бохум», который сыграет стыковые матчи с командой из Второй Бундеслиги.