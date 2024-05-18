Алаев: хотелось бы, чтобы «Краснодар» и «Зенит» остались в гонке до последнего тура

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Я говорил, что интрига жива. Все уже сомневались. Повторю то, что говорил, когда приходил. У «Торпедо» в ФНЛ, когда они выходили в РПЛ, всё решилось на 90+3-й минуте. Пусть победит сильнейший. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» и «Зенит» остались в гонке», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сейчас на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги располагается московское «Динамо». В активе столичного клуба 56 очков после 29 матчей. На втором месте находится петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко после 28 матчей. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков в 28 играх.