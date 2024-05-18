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Алаев ответил, пойдёт ли чемпионство «Динамо» на пользу российскому футболу

Алаев ответил, пойдёт ли чемпионство «Динамо» на пользу российскому футболу
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном чемпионстве московского «Динамо» в сезоне-2023/2024. Команда занимает первое место в турнирной таблице, заработав 56 очков за 29 матчей. В 30-м туре «Динамо» встретится с «Краснодаром».

«Победа любой команды из тройки «Краснодара», «Зенита» и «Динамо» имеет определённые плюсы для чемпионата. Возьмём «Динамо» — сколько лет они не были чемпионами? Большая история, большая армия поклонников и большой клуб. А «Краснодар» не заслужил свой первый трофей? «Зенит» — гегемон, который побеждает в последние годы. Пусть победит сильнейший и никто не вмешивается в их борьбу. Они сами между собой разберутся», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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