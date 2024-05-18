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Глава РПЛ Алаев высказался о борьбе клубов внизу турнирной таблицы

Глава РПЛ Алаев высказался о борьбе клубов внизу турнирной таблицы
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о борьбе за выживание в чемпионате России.

«Внизу турнирной таблицы не менее интересная борьба. Если бы бы ещё «Балтика» додержалась до победного результата в прошлом туре. Радует, помимо интриги внизу и верху таблицы, что мы сегодня говорим о том, что вот нет мотивации, только первое место, но вы сами всё видите. По идее, «Локомотив» решил свои турнирные задачи, есть небольшие шансы на третье место, которые, по мнению некоторых экспертов, особо никому не нужны, но видите, какая борьба в матче с «Факелом», который для них решает всё. В прошлый раз такое было со «Спартаком», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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