Президент РПЛ прокомментировал назначение Станковича главным тренером «Спартака»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».

«Безусловно, Станкович — великий футболист. Это имя в мировом футболе. К нам пришёл человек с мировым именем. Хорошо? Прекрасно! Какой он тренер, я не знаю. Мне хочется, чтобы у него получилось, но посмотрим. Чем больше будет громких имён, тем лучше для лиги», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

16 мая стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен главным тренером московского «Спартака» с начала сезона-2024/2025. Контракт рассчитан на два года. Сейчас временно обязанности рулевого команды исполняет Владимир Слишкович.