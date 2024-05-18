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Глава РПЛ сообщил, что только на пяти матчах 30-го тура будет работать VAR

Глава РПЛ сообщил, что только на пяти матчах 30-го тура будет работать VAR
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что применение системы VAR распространится только на пять игр заключительного тура Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, технически не больше пяти матчей VAR может обслуживать, хотя мы пытаемся решить эту проблему с РФС. Сейчас пытаемся найти техническое решение. Надеюсь, найдём его.

Но по идее не все матчи получится играть с VAR. Какой матч играть без VAR? Во всех матчах что-то решается, поэтому давайте наблюдать за концовкой», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, восемь матчей заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в один день, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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