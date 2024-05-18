«Сочи» — «Краснодар»: гости открыли счёт на пятой минуте матча

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Сочи» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. Матч начался в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на пятой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очка и занимает 16-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли «Сочи» со счётом 2:0. Голами отметились Кайо и Кордоба.