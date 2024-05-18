Галактионов оценил победу «Локомотива» над «Факелом» в 29-м туре РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над воронежским «Факелом» в матче 29‑го тура Российской Премьер-Лиги. Игра была проведена сегодня, 18 мая. Она прошла в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

«Акцентировали внимание на том, что у «Факела» очень организованная и боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам, и не надо смотреть на то, что они идут внизу турнирной таблицы. Нам был важен результат, мы его добились. В первом тайме у «Локомотива» не всё получалось, было очень много лёгких потерь, мы допускали много ударов по своим воротам. Лантратов — большой молодец, очень помог команде и выручил», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московский «Локомотив» набрал 50 очков. Коллектив Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице. Воронежский «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ.