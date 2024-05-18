Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов оценил победу «Локомотива» над «Факелом» в 29-м туре РПЛ

Галактионов оценил победу «Локомотива» над «Факелом» в 29-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над воронежским «Факелом» в матче 29‑го тура Российской Премьер-Лиги. Игра была проведена сегодня, 18 мая. Она прошла в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Сулейманов – 11'     2:0 Сулейманов – 53'    

«Акцентировали внимание на том, что у «Факела» очень организованная и боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам, и не надо смотреть на то, что они идут внизу турнирной таблицы. Нам был важен результат, мы его добились. В первом тайме у «Локомотива» не всё получалось, было очень много лёгких потерь, мы допускали много ударов по своим воротам. Лантратов — большой молодец, очень помог команде и выручил», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московский «Локомотив» набрал 50 очков. Коллектив Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице. Воронежский «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ.

Материалы по теме
Вратарь «Локомотива» Лантратов: «Факел» создал нам много проблем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android