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Юрист сообщил, что «Локомотив» интересовался казахстанским форвардом Самородовым

Юрист сообщил, что «Локомотив» интересовался казахстанским форвардом Самородовым
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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы крайнего нападающего казахстанского «Актобе» Максима Самородова, сообщил, что игрок входил в сферу интересов московского «Локомотива».

«Про Самородова у меня многие спрашивают, к нему есть интерес от российских и зарубежных клубов. Что касается «Локомотива», им он был реально интересен ещё полгода назад, тогда были контакты с клубом по Максиму. Но в итоге он остался в «Актобе», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

21-летний Максим Самородов является воспитанником «Актобе», в основной команде которого играет с начала 2020 года. В нынешнем сезоне во всех турнирах футболист провёл 13 матчей, в которых отдал три три голевые передачи и забил шесть голов, в том числе два – в играх квалификации Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Самородова в € 900 тыс.

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