Роберто Де Дзерби прокомментировал уход с поста главного тренера «Брайтона»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о своём уходе из английского клуба по окончании текущего сезона.

«Мне очень грустно покидать «Брайтон», но я очень горжусь тем, чего достигли мои игроки и персонал при поддержке всех в клубе и наших замечательных болельщиков за последние два исторических сезона.

Мы договорились завершить моё пребывание в «Брайтоне», чтобы мы с клубом могли продолжать работать так, как лучше всего подходит каждому из нас, следуя нашим собственным идеям и видению, а также нашей работе и человеческим ценностям.

Уход сейчас даёт мне время сделать перерыв, прежде чем принять решение о своих планах на будущее», – приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что Де Дзерби и «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию.