Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Фиорентины» Итальяно высказался об интересе со стороны «Наполи»

Тренер «Фиорентины» Итальяно высказался об интересе со стороны «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал информацию, согласно которой президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает его приглашение на пост главного тренера неаполитанской команды.

«Кажется, прошлым летом он (Де Лаурентис) позвонил в клуб, и ему не разрешили связаться со мной, поэтому он отступил. Он вёл себя как джентльмен, у меня уже было огромное уважение к нему, и оно только возросло после того, как я узнал об этом», — приводит слова Итальяно NapoliToday.

В нынешнем сезоне «Наполи» сменил трёх главных тренеров. В начале сезона с командой работал Руди Гарсия, но был уволен в ноябре 2023 года. После ему на смену пришёл Вальтер Маццарри, который тоже не смог доработать до конца сезона и был уволен в феврале 2024 года. Сейчас команду возглавляет Франческо Кальцона.

Винченцо Итальяно возглавил «Фиорентину» летом 2021 года.

Материалы по теме
В «Наполи» видят Джан Пьеро Гасперини кандидатом номер один на пост главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android