Тренер «Фиорентины» Итальяно высказался об интересе со стороны «Наполи»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал информацию, согласно которой президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает его приглашение на пост главного тренера неаполитанской команды.

«Кажется, прошлым летом он (Де Лаурентис) позвонил в клуб, и ему не разрешили связаться со мной, поэтому он отступил. Он вёл себя как джентльмен, у меня уже было огромное уважение к нему, и оно только возросло после того, как я узнал об этом», — приводит слова Итальяно NapoliToday.

В нынешнем сезоне «Наполи» сменил трёх главных тренеров. В начале сезона с командой работал Руди Гарсия, но был уволен в ноябре 2023 года. После ему на смену пришёл Вальтер Маццарри, который тоже не смог доработать до конца сезона и был уволен в феврале 2024 года. Сейчас команду возглавляет Франческо Кальцона.

Винченцо Итальяно возглавил «Фиорентину» летом 2021 года.