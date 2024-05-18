Станислав Черчесов высказался об уходе Георгии Джикии из «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость об уходе центрального защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии из «Спартака».

«Я был первым, кто пригласил Джикию в сборную. Это не чужой игрок для меня. Не буду обсуждать решение «Спартака». Это их право. Единственное, я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте. Но у любого игрока наступает момент, когда определённый период карьеры заканчивается.

Сейчас ему нужно решить, где продолжать карьеру. Уверен, что ещё год-два он готов отыграть на самом высоком уровне. Я в сборной на него всегда мог положиться, он никогда меня не подводил», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.