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«Зенит» уверенно обыграл «Чертаново» в матче 10-го тура женской Суперлиги

«Зенит» уверенно обыграл «Чертаново» в матче 10-го тура женской Суперлиги
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Закончился матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарское «Чертаново». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» (Санкт-Петербург, Россия). Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Россия - Суперлига (ж) . 10-й тур
18 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Чертаново (ж)
Москва
1:0 Симановская – 40'     2:0 Пантюхина – 90+2'    

На 40-й минуте матча гол забила защитница «Зенита» Вера Симановская. В компенсированное время матча полузащитница санкт-петербургской команды Екатерина Пантюхина успешно реализовала 11-метровый удар.

После этого матча в активе «Зенита» стало 22 очка за восемь проведённых игр. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице женской Суперлиги, опережая идущий четвёртым «Локомотив», который провёл на одну игру больше, по дополнительным показателям. «Чертаново» находится на 11-м месте после девяти матчей, набрав три очка.

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Турнирная таблица женской Суперлиги
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