«Зенит» уверенно обыграл «Чертаново» в матче 10-го тура женской Суперлиги

Закончился матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарское «Чертаново». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» (Санкт-Петербург, Россия). Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

На 40-й минуте матча гол забила защитница «Зенита» Вера Симановская. В компенсированное время матча полузащитница санкт-петербургской команды Екатерина Пантюхина успешно реализовала 11-метровый удар.

После этого матча в активе «Зенита» стало 22 очка за восемь проведённых игр. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице женской Суперлиги, опережая идущий четвёртым «Локомотив», который провёл на одну игру больше, по дополнительным показателям. «Чертаново» находится на 11-м месте после девяти матчей, набрав три очка.