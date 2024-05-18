Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Факела» Черевченко — о матче с «Локо»: мы проиграли сражение, а не войну

Тренер «Факела» Черевченко — о матче с «Локо»: мы проиграли сражение, а не войну
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 18 мая. Она прошла в Москве. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Сулейманов – 11'     2:0 Сулейманов – 53'    

«Нужно забыть эту игру и готовиться к следующей. Есть же пословица, что проиграли сражение, а не войну. Насколько на нас давит возможность прямого вылета или стыковых матчей? На меня ничего не давит. Будем стараться сохранить место в РПЛ», — сказал Черевченко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московский «Локомотив» набрал 50 очков. Коллектив Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице. Воронежский «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Локомотив» догнал топ-3 РПЛ! Совсем недавно это казалось невозможным
«Локомотив» догнал топ-3 РПЛ! Совсем недавно это казалось невозможным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android