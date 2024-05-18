Тренер «Факела» Черевченко — о матче с «Локо»: мы проиграли сражение, а не войну

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 18 мая. Она прошла в Москве. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

«Нужно забыть эту игру и готовиться к следующей. Есть же пословица, что проиграли сражение, а не войну. Насколько на нас давит возможность прямого вылета или стыковых матчей? На меня ничего не давит. Будем стараться сохранить место в РПЛ», — сказал Черевченко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московский «Локомотив» набрал 50 очков. Коллектив Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице. Воронежский «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ.