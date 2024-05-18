«Сочи» — «Краснодар»: Гуарирапа оформил дубль и вывел сочинцев вперёд

В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Сочи» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. Матч начался в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на пятой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. За две минуты до конца основного времени первого тайма нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа сравнял счёт. Затем, на 73-й минуте, Сауль Гуарирапа оформил дубль, забив второй мяч.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очка и занимает 16-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли «Сочи» со счётом 2:0. Голами отметились Кайо и Кордоба.