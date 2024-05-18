Миранчук оформил голевую передачу в матче с «Лечче» в 37-м туре Серии А

В эти минуты проходит матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором играют «Лечче» и «Аталанта». Игра началась в 19:00 мск. Матч проходит в Лечче. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

Шарль Де Кетеларе на 48-й минуте вывел гостей вперёд. Джанлука Скамакка спустя пять минут удвоил преимущество «Аталанты». Отметим, что Скамакка получил голевую передачу от российского полузащитника Алексея Миранчука, который вышел в стартовом составе.

Ранее в нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 38 матчах «Аталанты во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

После 35 матчей чемпионата Италии по футболу «Аталанта» набрала 63 очка. Она занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» располагается на 13-м месте. После 36 матчей команда набрала 37 очков.