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Булыкин: зачем российским игрокам ехать в Европу, если и здесь неплохо кормят?

Булыкин: зачем российским игрокам ехать в Европу, если и здесь неплохо кормят?
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Бывший футболист «Локомотива» и нидерландского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о перспективах нападающего железнодорожников Максима Глушенкова.

«Есть ли у Глушенкова европейские перспективы? У многих российских футболистов есть вариант уехать в Европу, но никто не хочет менять быт, идти на понижение зарплаты. В России всё-таки зарплаты иногда выше, чем в Европе. Там же на каждой тренировке нужно доказывать. Многие этого боятся и предпочитают оставаться в России. Зачем ехать туда, если и здесь неплохо кормят? Прогрессировать выбирают те, кто хочет международной карьеры и новых вызовов в сильном чемпионате», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Напомним, на данный момент, по сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, Глушенков имеет на своём счету 20 голевых передач в составе «Локомотива» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России нынешнего сезона.

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