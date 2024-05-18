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Агент Джикии: «Ростов»? Интересный вариант, поговорю с их спортивным директором

Агент Джикии: «Ростов»? Интересный вариант, поговорю с их спортивным директором
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Ростов». Напомним, сегодня, 18 мая, красно-белые объявили об уходе Джикии из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Джикия может оказаться в «Ростове», так как Карпин его хорошо знает? Кстати, да. Интересный вариант. Спасибо. Поговорю со спортивным директором «Ростова», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Георгий принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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