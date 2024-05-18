«Я в шоке». Жиго — об уходе Джикии из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака», а ныне – игрок французского «Марселя» Самуэль Жиго высказался по поводу ухода футболиста красно-белых и сборной России Георгия Джикии из «Спартака» этим летом.

«Я видел новость про уход Джикии. Если честно, я в шоке. Мне жаль, потому что для меня Георгий — олицетворение духа капитана «Спартака». Он действительно хороший парень, очень забавный и действительно классный защитник.

Когда я впервые приехал в Россию, Джикия помог мне с адаптацией, научил меня некоторым русским словам — хорошим и плохим. А ещё сильно помогал мне в период, когда я порвал крестообразные связки.

Повторюсь, мне очень жаль. Я желаю ему всего наилучшего. Мы до сих пор общаемся, он честный парень, с которым было приятно играть рядом», — сказал Жиго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в этом сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.