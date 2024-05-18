«Краснодар» в напряжённом матче обыграл «Сочи» и поднялся на второе место в таблице РПЛ

Сегодня, 18 мая, завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

Уже на пятой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. За две минуты до конца основного времени первого тайма нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа сравнял счёт. Затем, на 73-й минуте Сауль Гуарирапа оформил дубль. На 84-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти и сделал счёт равным. На второй компенсированной минуте матча вышедший на замену форвард «Краснодара» Мозес Кобнан вырвал победу для своей команды, установив итоговый счёт встречи — 3:2.

После 29 туров чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Краснодар» после этой победы заработал 53 очка и поднялся на второе место, опередив «Зенит» на два очка.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли «Сочи» со счётом 2:0. Голами отметились Кайо и Кордоба.