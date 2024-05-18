Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину» и вернулось на первое место в Первой лиге

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину» и вернулось на первое место в Первой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Родина
Москва
1:0 Кагермазов – 49'     2:0 Касимов – 85'    
Удаления: нет / Уэсли – 62'

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 49-й минуте. Отличился защитник «Динамо» Сослан Кагермазов. Второй мяч в ворота гостей на 85-й минуте забил Артём Касимов. Отметим, что «Родина» играла вдесятером с 62-й минуты. С поля был удалён бразилец Уэсли.

После этой победы в активе «Динамо» стало 61 очко. Махачкалинцы вернулись на первую строчку в турнирной таблице. «Родина» с 52 очками находится на четвёртом месте.

Материалы по теме
Президент «Динамо» Махачкала: есть желание подписать Джикию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android