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«Cочи» — «Краснодар»: гости снова вышли вперёд после гола в компенсированное время

«Cочи» — «Краснодар»: гости снова вышли вперёд после гола в компенсированное время
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В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Сочи» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. Матч начался в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 5'     1:1 Гуарирапа – 43'     2:1 Гуарирапа – 73'     2:2 Сперцян – 85'     2:3 Кобнан – 90+1'    

Уже на пятой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. За две минуты до конца основного времени первого тайма нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа сравнял счёт. Затем, на 73-й минуте Сауль Гуарирапа оформил дубль, забив второй мяч. На 84-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти и сделал счёт равным. На второй компенсированной минуте матча вышедший на замену форвард «Краснодара» Мозес Кобнан снова вывел свою команду вперёд.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очка и занимает 16-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли «Сочи» со счётом 2:0. Голами отметились Кайо и Кордоба.

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