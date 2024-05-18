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«Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ

«Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ
Роберт Морено
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Сегодня, 18 мая, завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 5'     1:1 Гуарирапа – 43'     2:1 Гуарирапа – 73'     2:2 Сперцян – 85'     2:3 Кобнан – 90+1'    

Таким образом, это поражение лишило «Сочи» шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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