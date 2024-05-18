Точилин: матч «Краснодар» — «Динамо» будет самым важным в чемпионате

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в 30-м туре чемпионата России. Встреча состоится 25 мая, в 16:30 мск.

«Никто не ожидал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство. Команду на протяжении всего чемпионата то включали в гонку, то выключали. Таких эпизодов было несколько. Но они в гонке и являются фаворитами. В последнем туре их устраивает ничья. Матч «Краснодар» — «Динамо» будет самым важным в чемпионате. Будет решаться, кто будет чемпионом. У «Динамо» есть преимущество. Мотивация в этой игре будет зашкаливать. Это будет апофеозом чемпионата», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.