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Точилин: матч «Краснодар» — «Динамо» будет самым важным в чемпионате

Точилин: матч «Краснодар» — «Динамо» будет самым важным в чемпионате
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в 30-м туре чемпионата России. Встреча состоится 25 мая, в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никто не ожидал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство. Команду на протяжении всего чемпионата то включали в гонку, то выключали. Таких эпизодов было несколько. Но они в гонке и являются фаворитами. В последнем туре их устраивает ничья. Матч «Краснодар» — «Динамо» будет самым важным в чемпионате. Будет решаться, кто будет чемпионом. У «Динамо» есть преимущество. Мотивация в этой игре будет зашкаливать. Это будет апофеозом чемпионата», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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