Экс-тренер «Спартака» Чернышов: Джикия станет усилением для любой команды РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал новость об уходе центрального защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии из московского клуба.

«У нас не так много в стране высококлассных центральных защитников, а Георгий недавно был и капитаном национальной команды, и капитаном «Спартака», он бы ещё мог принести пользу «красно-белым». Поэтому тут, мне кажется, неоднозначное решение. Учитывая, что у москвичей будет новый главный тренер, не думаю, что он уже знакомился с футболистами, которые играют. Наверное, это решение нынешнего руководства.

Джикия ещё может помочь кому-то в РПЛ? Ну конечно, многие команды должны сейчас обратить внимание на этого футболиста. И это будет усиление для любой команды РПЛ», – приводит слова Чернышова Metaratings.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Георгий принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.