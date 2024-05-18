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Тренер «Наполи» — о Кварацхелии: ему нужно дать время для роста

Тренер «Наполи» — о Кварацхелии: ему нужно дать время для роста
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Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона высказался о планах клуба на предстоящее летнее трансферное окно, а также поделился мыслями о грузинском вингере Хвиче Кварацхелии.

«У клуба будет своя стратегия, и он будет знать, что делать, чтобы оживить эту команду и вернуть её на ту позицию, которую она заслуживает.

Кварацхелия — важный игрок, он молод и временами проявляет себя, но, когда игрок обладает качеством выше среднего, ему нужно дать время для роста. На мой взгляд, он уже почти чемпион», — приводит слова Кальцоны Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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