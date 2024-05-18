Гендиректор «Динамо» Пивоваров сообщил, что в клубе предусмотрены призовые за чемпионство

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, будут ли отдельные призовые футболистам в случае чемпионство по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.

«Призовые после чемпионства? Конечно! Думаю, у всех клубов есть такая система, где прописаны призовые. У нас расписан сценарий по всем вариантам, где-то есть премии, а где-то нет», — приводит слова Пивоварова Metaratings.

Ранее закончился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:1. Благодаря этому результату бело-голубые набрали 56 очков. Перед последним туром они занимают первое место в турнирной таблице.