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Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Сочи»

Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Сочи»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги встречи 29‑го тура Российской Премьер‑Лиги с «Сочи». Игра состоялась в субботу, 18 мая. Она прошла в Сочи. «Быки» одержали победу со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 5'     1:1 Гуарирапа – 43'     2:1 Гуарирапа – 73'     2:2 Сперцян – 85'     2:3 Кобнан – 90+1'    

«Ни одну команду не устраивала ничья. Было понятно, что игра максимально раскроется, если будет ничейный счёт. Думаю, что зрители, болельщики довольны. Яркий матч, много моментов, штанги, перекладины, драма до последней минуты. Перед матчем я говорил, что мы хорошо играли, но не получали результат. Сегодня можно сказать, нам удача немного вернулась», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Краснодар» после этой победы заработал 53 очка и поднялся на второе место, опередив «Зенит» на два очка.

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