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Ещенко: Федун нашёл бы компромисс в ситуации с Джикией — не понимаю решение «Спартака»

Ещенко: Федун нашёл бы компромисс в ситуации с Джикией — не понимаю решение «Спартака»
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на новость о том, что защитник Георгий Джикия покинет московский клуб после завершения текущего сезона.

«Для меня стала неожиданной новость о том, что Джикия покидает «Спартак». Я его знаю и как игрока, и как человека. Не понимаю, почему с такими людьми не находят общий язык, не продлевают и не оставляют в клубе.

Грустно, что всё так закончилось для Георгия. Раньше был Федун, он бы нашёл компромисс и правильные слова. Так было со мной и Ребровым. Так и должно быть. Человек пришёл, всё выиграл, надо отдавать должное. Обидно, что так происходит», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Джикия выступает за красно-белых с 2017 года. Действующее трудовое соглашение защитника сборной России с командой истекает в июне.

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