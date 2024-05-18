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«Аталанта» гарантировала себе участие в Лиге чемпионов

«Аталанта» гарантировала себе участие в Лиге чемпионов
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18 мая состоялся матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Лечче» и «Аталанта». Игра началась в 19:00 мск. Матч проходил в Лечче. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Шарль Де Кетеларе на 48-й минуте вывел гостей вперёд. Джанлука Скамакка спустя пять минут удвоил преимущество «Аталанты». Отметим, что Скамакка получил голевую передачу от российского полузащитника Алексея Миранчука, который вышел в стартовом составе.

Италия - Серия А . 37-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Де Кетеларе – 48'     0:2 Скамакка – 53'    

После 36 матчей чемпионата Италии по футболу «Аталанта» набрала 66 очков. Она занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Таким образом, клуб из Бергамо обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, так как он по итогам этого розыгрыша Серии А уже не опустится ниже пятого места.

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