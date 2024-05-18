«Аталанта» гарантировала себе участие в Лиге чемпионов

18 мая состоялся матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Лечче» и «Аталанта». Игра началась в 19:00 мск. Матч проходил в Лечче. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Шарль Де Кетеларе на 48-й минуте вывел гостей вперёд. Джанлука Скамакка спустя пять минут удвоил преимущество «Аталанты». Отметим, что Скамакка получил голевую передачу от российского полузащитника Алексея Миранчука, который вышел в стартовом составе.

После 36 матчей чемпионата Италии по футболу «Аталанта» набрала 66 очков. Она занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Таким образом, клуб из Бергамо обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, так как он по итогам этого розыгрыша Серии А уже не опустится ниже пятого места.