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Экс-игрок «Крыльев» Бобёр: Горшков уже готов для перехода в топ-клуб

Экс-игрок «Крыльев» Бобёр: Горшков уже готов для перехода в топ-клуб
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мыслями о возможном переходе защитника самарцев Юрия Горшкова в топ-клуб Российской Премьер-Лиги.

«Горшков уже готов для перехода в топ-клуб. Самарцам не привыкать к тому, что вокруг их футболистов ходят разные слухи, и к тому, что они периодически теряют своих ключевых игроков. Но в команде всё равно появляются футболисты, которые могут полноценно заменить лидеров или даже превзойти их», — приводит слова Бобра Legalbet.

Горшков — воспитанник академии «Чертаново». За «Крылья Советов» футболист выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Горшкова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.

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