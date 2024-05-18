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В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможности подписания Георгия Джикии

В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможности подписания Георгия Джикии
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб не заинтересован в подписании центрального защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, об уходе из стана красно-белых которого было объявлено сегодня, 18 мая.

Мы не рассматривали возможность заключения контракта с Георгием Джикией», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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