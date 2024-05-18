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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин назвал лучшего игрока сезона в РПЛ

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин назвал лучшего игрока сезона в РПЛ
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:4) поделился мнением об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина, а также назвал лучшего игрока нынешнего чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

«Тюкавин проводит хороший сезон, да, он не забил, но активничал. Мы должны были сдерживать его большим количеством. Он прогрессирует, это действительно так. Он лучший игрок сезона, но после Глушенкова. Однако тут я предвзят. Для меня Максим лучший. Константин, повторюсь, крутой. Хочется, чтобы у нас тоже было больше таких игроков», — сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Глушенков выступает за «Локомотив» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и 20 результативных передач.

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